Artilheiro Lewandowski e meia Isco podem reforçar o Real Madrid

SÃO PAULO - A saída de José Mourinho do Real Madrid e a provável contratação de Carlo Ancelotti, atualmente no Paris Saint-Germain, para o seu lugar é apenas um dos assuntos que movimentam a imprensa de Madri neste início de semana.

De acordo com o AS, o Real Madrid está em negociações pelo meia Isco, um dos destaque do Málaga na temporada que se encerra, e por Robert Lewandowski, artilheiro do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão e na Copa dos Campeões.

O meia seria contratado para atuar ao lado de Ozil e supriria a provável saída de Modric, que estaria fora dos planos do técnico italiano. Já o atacante polonês foi uma oferta do próprio presidente do Borussia, Reinhard Rauball, que quer evitar que o atacante venha a reforçar o rival Bayern de Munique, com quem o time decide a Copa dos Campeões neste sábado, e que é apontado pela imprensa alemã como seu destino após o fim desta temporada.