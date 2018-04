Ary Vidal, técnico do Pan de 87, é enterrado Ary Vidal, ex-técnico da seleção brasileira masculina e feminina de basquete, foi enterrado ontem no Cemitério do Caju, no Rio. Ele morreu aos 77 anos de infarto, mas estava internado desde outubro do ano passado com problemas renais e cardíacos. Vários ex-atletas e dirigentes que conviveram com o treinador estiveram no velório. O caixão estava coberto com a bandeira do Flamengo. Ary marcou história no esporte por comandar o País em duas olimpíadas e dois mundiais, além de estar no banco na inédita vitória do Brasil sobre os Estados Unidos na final do Pan de 1987.