As emoções da quinta estrela

Penta, o DVD oficial do Campeão Brasileiro 2007, é o típico filme destinado ao torcedor. Não apenas porque celebra o título do São Paulo, sua quinta conquista na principal competição brasileira, mas porque faz da torcida seu mais importante personagem. O São Paulo, time bem organizado que é, não se esquece de que construiu ao longo dos anos um patrimônio de títulos e imóveis, mas sua benfeitoria maior encontra-se na torcida, em número crescente. Daí a ênfase do filme em acompanhar os passos da conquista do título através dos olhos dos torcedores do São Paulo, tanto os que moram na capital como fora dela. Assim, entrevista gaúchos, cariocas e nordestinos que torcem para o tricolor. O filme insiste nesse fato, pois a ambição dos clubes é sempre escapar ao seu âmbito regional, proeza que, até agora, apenas o Flamengo foi capaz de realizar de maneira ampla. Quem conhece o Brasil sabe que se encontra torcedor flamenguista onde quer que se vá. Em algumas regiões do País eles são até mais numerosos que a torcida local, como é o caso em Manaus, por exemplo. O São Paulo anda atrás dessa situação privilegiada, de forma incipiente ainda, mas já com alguns resultados. Desse modo, não deixa de ser interessante saber da existência de um bar são-paulino em pleno Rio de Janeiro, no qual a torcida se reúne para acompanhar os jogos pela televisão. E não são apenas paulistanos e paulistas na diáspora - há cariocas da gema que optaram pelo São Paulo. Outro ponto de interesse são imagens internas desse grupo vencedor. As palestras de Muricy não são mostradas, mas vêem-se na tela imagens de Rogério Ceni, capitão do time, e responsável pela preleção final aos colegas. Rogério não é bom apenas embaixo do gol e batendo faltas - é convincente também com as palavras. Vai dar um bom cartola, no dia em que pendurar as luvas. É pena que na reprodução dos jogos o filme não vá tão bem. As imagens não resgatam a emoção no campo de jogo - o que, convenhamos, é mesmo difícil de fazer, como sabe qualquer freqüentador de estádios. Também parece equivocada a decisão de não dar qualquer colher de chá para o outro lado. Por exemplo, quando o adversário marca contra o São Paulo, o gol não é mostrado. Certo, o filme é, basicamente, destinado ao torcedor são-paulino, mas por que encobrir as dificuldades da conquista? São os obstáculos que fazem o encanto do futebol e valorizam o título. Sem suor e contratempos, não tem graça. Mas, apesar desse senão, para o torcedor do São Paulo, é uma boa lembrança desse título tão importante. Afinal, o tricolor paulista é o único penta do futebol brasileiro. Conquista inédita que sairia ainda mais valorizada caso o filme também se lembrasse dos títulos anteriores - 1977, 1986, 1991 e 2006. Seria mostrar senso histórico, pois um penta não se constrói sem um tetra, sem um tri, etc. Como dizia alguém, de outro ramo de atividade, uma grande marcha não se faz sem o primeiro passo.