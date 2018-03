As muitas qualidades de Bernardinho Alguém já parou para contar as qualidades atribuídas ao técnico Bernardinho? Parentes, amigos e colegas de quadra não cansam de lembrar algumas: obstinado, obcecado, perfeccionista, exigente, estrategista, disciplinado, perseverante, estudioso, atencioso, guerreiro, educado, comunicativo, autodidata, sensível, humilde, companheiro, sincero, leal, esforçado, solidário e vitorioso. E o que pensa o carioca Bernardo Rocha de Rezende, de 43 anos, 1,85 metro, ex-levantador da seleção brasileira de vôlei, pai de dois filhos, dezenas de títulos acumulados, fama mundial e um jeitão de incansável trabalhador? ?Confesso que fico um pouco assustado. Não vejo essa coisa de mito. Isso é absolutamente irreal!? Leia mais no Estadão