As últimas braçadas de Gustavo Borges Economista, empresário, pai de dois filhos, provável futuro presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, ganhador de quatro medalhas em Olimpíadas e 15 em Pan-Americanos, que fazem dele o maior medalhista brasileiro nesta competição. Este é o nadador Gustavo Borges, que tem 30 anos e no mês que vem participará de seu último Pan, em São Domingos. Antes, nadará pela última vez num Mundial: o de Barcelona, que começou ontem ? a natação tem início domingo próximo. Como está se poupando, vai disputar só os revezamentos 4x100m livre, 4x200m livre e 4x100m medley. Leia mais no Jornal da Tarde