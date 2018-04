As várias verdades

Bem companheiros, gostaria de limitar meus comentários da rodada desse final de semana em cima do jogo em que o Internacional venceu o Palmeiras por 2 a 1. Estive em Porto Alegre e vi uma partida de várias verdades. Uma delas, por exemplo, é que faltou força ofensiva ao Palmeiras. É verdade também que o Fernandão foi artilheiro e decisivo para o Colorado. Mas a maior verdade de todas é que não fosse a má apresentação árbitro Wagner Tardelli, o resultado poderia ter sido diferente. Primeiro, quando o placar ainda estava zerado, o Verdão teve o gol do Makelelê mal anulado. Depois, o primeiro gol do Inter começou de uma jogada irregular: o Iarley fez falta clara no Dininho. Para completar, o juiz carioca não expulsou o Edinho e o Orozco, que fizeram faltas o tempo inteiro. Bom, pelo visto a possível presença do Palmeiras na Libertadores do ano que vem só vai ser definida no último apito da última rodada. Simplesmente emocionante! * * * * * Na última semana, o atacante Luizão deu declarações de que gostaria de encerrar a carreira no Corinthians. Fez até juras de amor ao clube e à torcida. Engraçado né? Não faz muito tempo o mesmo Luizão tinha processado o Timão, penhorado o Parque São Jorge e embolsado mais de R$ 4 milhões. Na minha opinião, a possível volta dele só deveria ser concretizada se fosse de graça. Sem salário. Aí queria ver esse amor todo. Até porque eu nunca processei o Corinthians, o Sócrates também não, muito menos o Rivellino. Que coisa, hein? * * * * * Foi um absurdo o que a CBF fez com as meninas da seleção de futebol feminino. Os dirigentes da Confederação prometeram um prêmio gordo pela conquista do vice-campeonato da Copa do Mundo na China e deram "apenas?? R$ 17 mil para cada uma. Obviamente, sei que vivemos em um país de maioria pobre e que esse valor resolveria a vida de muita gente. Mas o que quero ressaltar é a discriminação que esses comandantes fazem em relação aos homens. Tenho certeza que, pelo fiasco da turma do Parreira na Copa do Mundo do ano passado, cada jogador recebeu pelo menos 10 vezes esse valor. É brincadeira? Por essa e por outras que não acredito em nenhum campeonato sério de futebol feminino no Brasil. * * * * * Ontem acompanhei pela televisão a partida entre Cagliari e Milan, pelo Campeonato Italiano. Esse jogo foi tratado de forma especial porque era o retorno aos gramados do fenômeno Ronaldo. Entretanto a única coisa que vi foi um lutador de sumô tentado jogar bola. Ele se movimentou o máximo que o físico dele permitiu, mas parecia mais gordo que eu quando jogava no Corinthians. E ninguém fala nada. É mole? * * * * * Quando o Paulista de Jundiaí fez boa campanha e ficou com o título da Copa do Brasil fui o primeiro a exaltar o excelente trabalho da diretoria. Principalmente o técnico Vagner Mancini, que estava lá na oportunidade. Mas o que dizer da vergonha que o time fez a torcida passar nesse ano? Meu Deus! Um clube que sempre foi tão bem estruturado cair para a 3.ª Divisão não dá, né? Isso só pode ser resultado da soberba e da falta de planejamento de algumas pessoas. Pelo carinho que tenho com o povo de Jundiaí, espero que no ano que vem essa situação se reverta. COLABOROU RENATO NALESSO