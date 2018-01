Asafa Powell bate o recorde de Estocolmo e ganha diamante O atleta jamaicano Asafa Powell, recordista mundial dos 100 metros ao lado do norte-americano Justin Gatlin, com 9s77, conseguiu estabelecer nesta terça-feira o melhor tempo da história do Grande Prêmio de Atletismo de Estocolmo, ao marcar 9s86. Por causa deste tempo, Powell recebeu dos organizadores um diamante no valor de 10 mil dólares, que é oferecido aos atletas que batem recordes no estádio de Estocolmo - a marca anterior pertencia ao norte-americano Maurice Greene, que em 1999 percorreu os 100 metros em 9s87. Grande rival do jamaicano, Gatlin está se recuperando de uma lesão e só deve voltar a competir no próximo mês. Powell, que no começo do ano declarou que tentaria alcançar a marca dos 9s70, voltará a correr a prova dos 100 metros na próxima sexta-feira, em Londres, na Inglaterra.