Asafa Powell e Justin Gatlin podem não duelar em Londres Os dois atletas mais velozes do mundo, o jamaicano Asafa Powell e o norte-americano Justin Gatlin, que compartilham o recorde mundial dos 100 metros rasos, com 9s77, poderão não se enfrentar em Londres, no próximo dia 28 de julho, como previsto. O motivo: desavenças econômicas. É o que afirmou nesta terça-feira o treinador de Powell, Stephen Francis, ressaltando que, "apesar dos contatos mantidos com o treinador de Gatlin, um acordo ainda não foi fechado. E, sem acordo, não haverá duelo no Crystal Palace". Os dois velocistas sabem que seus confrontos podem ser vendidos a preço de ouro, e não estão dispostos a deixar passar a oportunidade de lucrar bastante com o próximo Meeting de Atletismo de Londres. Stephen Francis confirmou que Powell estará presente ao encontro do próximo dia 28 de julho, mas que poderia decidir correr apenas os 200 metros rasos, distância em que recentemente igualou a melhor marca do ano, com 19s90. Dessa forma, ele evitaria o confronto com Gatlin.