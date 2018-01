Asafa Powell e Marion Jones brilham nos 100 metros rasos Duas estrelas da mais nobre prova do atletismo mundial, os 100 metros rasos, o jamaicano Asafa Powell e a norte-americana Marion Jones, confirmaram seus papéis de favoritos e venceram as finais masculina e feminina, neste sábado, no Grand Prix de atletismo de Paris. Tricampeã olímpica em 2000, Jones baixou a barreira dos 11 segundos pela primeira vez desde 2002, ao vencer, neste sábado, a prova dos 100 metros rasos, no Grand Prix de atletismo de Paris. A atleta cravou 10s92. Jones fazia um tempo abaixo dos 11 segundos desde o dia 20 de setembro de 2002, em Madrid "Estou muito feliz em voltar a vencer. Agradeço aos meus fãs que me apoiaram em todo o tempo em que estive afastada das pistas", desabafou a norte-americana, que havia sido punida em um caso de doping e voltou a disputar provas do circuito mundial neste ano. Powell venceu com certa facilidade a prova dos 100 metros masculino com um tempo de 9s85. O segundo colocado foi o norte-americano Marcus Brunson (10s8) e o francês Ronald Pognon terminou em terceiro (10s11).