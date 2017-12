Asafa Powell: fora da Golden League O jamaicano Asafa Powell, recordista mundial dos 100 metros rasos, não participará da quarta etapa da Golden League de atletismo, em Zurique, a partir desta sexta-feira, segundo anuncio feito nesta quinta-feira pelo próprio atleta. "Estive treinando na quarta-feira e depois da sessão não me encontrava totalmente bem. Depois fui ao médico, que me recomendou não correr", explicou. Durante a semana, tanto Powell como seu empresário, Paul Doyle, haviam mantido viva a possibilidade de o atleta competir no evento suíço. No entanto, o jamaicano confirmou hoje que não está totalmente recuperado dos problemas nos músculos adutores, que lhe perseguem há quase dois meses. Asafa Powell se lesionou no final de junho, apenas uma semana após ter quebrado o recorde mundial dos 100 m ao cumprir o percurso em 9s77. Tais problemas musculares foram responsáveis pela ausência do jamaicano no Mundial de Helsinque. A ausência de Powell em Zurique privará os torcedores suíços de ver o tão esperado duelo entre o recordista dos 100 m e o atual campeão do mundo na prova, o americano Justin Gatlin.