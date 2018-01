Asafa Powell iguala recorde mundial dos 100 m em Zurique O velocista jamaicano Asafa Powell igualou novamente, nesta sexta-feira, o recorde mundial dos 100 m, de 9s77, durante o Golden League de Zurique, na Suíça. Essa é a terceira vez que Powell crava a marca de 9s77 - as outras duas foram em junho de 2005, em Atenas (Grécia), e em junho deste ano, em Gateshead (Inglaterra). Além do jamaicano o norte-americano Justin Gatlin também já conseguiu esse tempo durante uma prova em Doha (Catar) no último dia 12 de maio. O segundo colocado, nesta sexta, foi o norte-americano Tyson Gay, que cruzou a linha de chegada com o tempo de 9s84. O terceiro lugar ficou com outro norte-americano Leonard Scott, com 9s97. Também abaixo dos 10 segundos ficou o norte-americano Marcus Brunson (9s99). O português de origem nigeriana Francis Obikwelu, campeão europeu dos 100 e 200 metros recentemente, acabou a prova em último lugar, com o tempo de 10s26.