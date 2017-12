Asafa Powell iguala seu próprio recorde mundial O atleta jamaicano Asafa Powell igualou neste domingo, no Grande Prêmio da Inglaterra de Atletismo, disputado em Gateshead, o seu próprio recorde mundial dos 100 metros, ao cravar a marca de 9s77. Além de Powell, o norte-americano Justin Gatlin também possui o recorde dos 100 metros. Por sinal, Gatlin tinha conseguido o tempo de 9s76, em Doha, no Qatar. Mas, por um erro de marcação, o tempo foi elevado para 9s77. "Assim que se bate um recorde mundial. Como disse, sou capaz de correr tão rápido quando bem entender. Falei que faria minha melhor marca aqui e não menti", contou Powell, que quer competir contra o norte-americano para descobrir quem é o mais veloz. Gatlin não participou da disputa em Gateshead porque o seu representante, Renaldo Nehemiah, não chegou a um acordo financeiro com os organizadores da competição.