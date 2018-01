Asafa Powell vence no seu retorno a uma prova de 100m Em sua volta a uma prova de 100 metros, nesta quinta-feira, no Grand Prix de Melbourne, o atleta jamaicano Asafa Powell - recordista mundial da modalidade, com 9s77 - foi o grande vencedor, marcando o tempo de 10s29. Em segundo lugar ficou Darrel Brown, de Trinidad & Tobago, com 10s34. Powell, de 23 anos, não disputava uma prova oficial dos 100 metros há 7 meses, devido a uma lesão sofrida durante os preparatórios para o Mundial de Helsinque, na Finlândia. "Estava bastante nervoso. Sete meses afastado das competições é muito tempo. Mas tinha que demonstrar quem é o recordista mundial", disse o atleta jamaicano ao terminar a corrida. Em outras provas do Grand Prix, o nigeriano James Godday venceu nos 400 metros, com uma marca de 45s65, enquanto o queniano Cosmas Rono ganhou os 800 metros em 1min46s81.