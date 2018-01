Asafa Powell volta a correr após seis meses lesionado O atleta jamaicano Asafa Powell, recordista mundial dos 100 metros, recuperou-se da lesão na virilha que o impedia de participar dos campeonatos mundiais de atletismo, informou nesta sexta-feira Stephen Francis, treinador do velocista. Powell - que esteve longe das pistas por mais de seis meses - correrá neste sábado na Jamaica, numa prova local que servirá de preparação para sua participação nos Jogos da Comunidade Britânica, que serão disputados no próximo mês, na Austrália. "Ele está treinando muito bem. Provaremos nos 400 metros e veremos qual é a sua evolução", informou Francis. Powell se machucou duas semanas depois de quebrar o recorde mundial dos 100 metros, em Atenas, no ano passado, quando competia por uma competição local, na Jamaica.