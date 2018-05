ASP inicia unificação dos rankings do surfe mundial

O objetivo da entidade é que com o "ASP One Ranking" os eventos do ASP Tour e os principais do WQS definam os surfistas que formarão a elite do surfe mundial.

Os pontos do novo ranking começarão a ser computados no início de 2010, na abertura do WQS, no Peru. A etapa de San Bartolo, considerada de nível uma estrela, será disputada entre os dias 15 e 17 de janeiro.

O ano de 2010 servirá como transição para a implementação do novo ranking em 2011, já que a ASP quer utilizar a próxima temporada para avaliar, durante as etapas do WQS e do ASP Dream Tour, se existe alguma falha no regulamento.