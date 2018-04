Assediado, Thiago leva mais um ouro

Em meio a flashes, câmeras, gritos de incentivo (da mãe inclusive), e autógrafos, o nadador Thiago Pereira não conseguiu manter os 100% de aproveitamento - quatro recordes sul-americanos, um da competição e um mundial (200 metros medley) - na última etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). Depois de seis ouros nas seis provas realizadas em Berlim e Estocolmo, o brasileiro terminou o primeiro dia de finais em Belo Horizonte com um ouro e um bronze: venceu os 400 metros medley em 4min08s49 e foi terceiro nos 100 metros medley (53s60), prova vencida pelo sul-africano Roland Schoeman. "Em Berlim (onde ele superou a marca mundial nos 200m medley e bateu o recorde da competição nos 400m medley, com 4min00s63, que era do americano Michael Phelps), éramos só eu e ele. Agora, veja quantas pessoas estão em torno dele!", diz o técnico Fernando Vanzella. "É uma situação pela qual ele precisa passar (o assédio), mas ainda é uma coisa nova." Brasil terminou o primeiro dia da Super Final da Copa do Mundo de Natação em piscina curta com 24 medalhas - seis de ouro, seis de prata e 12 de bronze. Além da vitória de Thiago Pereira, Kaio Márcio ganhou os 200 metros borboleta (1min54s39). As quatro conquistas restantes foram femininas. Duas delas de Joanna Maranhão, nos 200 metros medley (2min14s27) e 200 metros costa (2min13s16) e uma com Tatiane Sakemi nos 100 metros peito (1min08s98, recorde sul-americano) a outra foi de Mariana Brochado. Na tarde de ontem, Thiago Pereira superou o cansaço e ganhou as duas eliminatórias de que participou - as finais acontecem hoje, a partir das 9h30. Primeiro, nos 200 metros livre, fez 1min46s18, mas desistiu de competir hoje. Nos 200 metros medley, prova da qual é o atual recordista mundial, nadou sem pressa. Marcou 2min01s70 - o recorde mundial, que estabeleceu em Berlim há uma semana, é de 1min53s14. A VOLTA DA MUSA Pouca gente esquece as lágrimas de Mariana Brochado, uma das musas da natação brasileira, por ter ficado fora do Pan do Rio. Depois disso, a atleta tirou férias e ontem voltou às competições. O retorno, na Super Final da Copa do Mundo de Natação em piscina curta, não poderia ter sido melhor: a atleta de 22 anos conquistou a primeira medalha do País no dia, ao vencer os 800 metros livre (8min51s60). "Essa foi realmente a minha volta", disse a nadadora, que tentará vaga para sua segunda Olimpíada - esteve em Atenas/2004.