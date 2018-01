Assédio não atrapalha planos de Doda O assédio da mídia pelo namoro com Athina Roussel, herdeira da fortuna da família Onassis, não abala a concentração do cavaleiro Álvaro Affonso de Miranda Neto. Ao contrário. Doda está otimista para a temporada, que começa em abril, na qual o principal objetivo é o Pan-Americano de São Domingos, classificatório para os Jogos Olímpicos do próximo ano. ?Tenho a chance concreta de ganhar a medalha de ouro individual e ajudar o Brasil a se garantir na Olimpíada?. Apenas as três melhores seleções do Pan se classificam para Atenas. Athina chegou ao Brasil há cerca de dez dias, para conhecer o País. O assédio da imprensa é enorme, mas Doda garante que isso não atrapalha os planos do casal. ?Estamos namorando, não pensamos em casamento. Ela está acostumada à procura da imprensa e não quer ser fotografada nem dar entrevistas.? Doda deixa a reserva de lado ao projetar a temporada, elogiando seu cavalo, o francês Esky, de sete anos. ?Ele é excelente e também contarei com dois ótimos animais cedidos pelo Nelson Pessoa. As competições serão difíceis, mas estou confiante?, disse Doda, que deve participar de pelo menos trinta concursos internacionais. Doda entende que Estados Unidos e Canadá serão os grandes adversários no Pan. ?Também devemos ter cuidado com a Argentina, treinada pelo Vítor Alves Teixeira.?