Assessoria diz que Gustavo Kuerten não vai se aposentar Para alívio da torcida, a assessoria de imprensa de Gustavo Kuerten garantiu nesta sexta-feira que o tenista não falará em aposentadoria na entrevista coletiva marcada para a próxima semana. O assunto seria seu atual processo de recuperação das cirurgias no quadril, só que não se falou ainda em data para voltar às quadras - Guga não joga uma partida do circuito profissional desde fevereiro, quando perdeu para André Guem na estréia do Brasil Open, na Costa do Sauípe (BA). Uma das possibilidades é que Gustavo Kuerten possa jogar a Copa Petrobrás, série de cinco torneios challengers na América do Sul, que começará no dia 16 de outubro, com etapas em Bogotá (Colômbia), Montevidéu (Uruguai), Aracaju (SE), Buenos Aires (Argentina) e Rio de Janeiro. No ranking mundial da ATP, Guga deverá despencar para abaixo da 1.000ª colocação após a realização do US Open, em Nova York.