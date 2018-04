Aston Villa e Fulham têm vitórias difíceis O Aston Villa obteve importante triunfo por 1 a 0 contra o Birmingham City e subiu para a sexta colocação. O gol foi marcado aos 40 minutos do 2º tempo pelo atacante Agbonlahor. No outro jogo de ontem, o Fulham recebeu o Everton e venceu de virada: 2 a 1. O gol do Everton foi do australiano Tim Cahill, e Paul Konchesky e o irlandês Damien Duff marcaram para a equipe da casa. O Fulham é o 10º; o Everton, penúltimo.