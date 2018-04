Astro da MLB é formalmente acusado de perjúrio e obstrução

Depois de quatro anos de investigação federal, o astro do beisebol, Barry Bonds, do San Francisco Giants, foi acusado formalmente, nesta quinta-feira, de perjúrio e obstrução à justiça. Bonds, de 43 anos, mentiu sob juramento perante as autoridades norte-americanas, quando questionado sobre o uso de esteróides por parte de atletas profissionais, numa audiência sobre o assunto. O jogador, que está sem contrato para a próxima temporada, negou categoricamente que havia consumido algum esteróide ou que tivesse alguma relação com as pessoas que fazem parte do escândalo de doping que apareceu com a descoberta de um laboratório, da cidade de San Francisco, chamado BALCO, que fabricava esteróides para diversos atletas. A acusação formal mancha definitivamente a carreira de um dos principais jogadores da história da principal liga de beisebol norte-americano, a MLB. Na temporada que terminou com a conquista do Boston Red Sox, Bonds quebrou o recorde absoluto de homeruns, acabando com o recorde - que perdurava por 33 anos - que pertencia à lenda Hank Aaron. Até o momento, nenhuma pessoa do corpo jurídico que assiste o jogador se pronunciou a respeito da acusação formal.