Astro da NFL é condenado a 23 meses de prisão

Experts no assunto diziam que a pena não passaria de 12 meses com condicional, mas o astro da NFL, Michael Vick, foi sentenciado, nesta segunda-feira, a 23 meses de prisão por promover brigas de cachorros - assim como apostas e matança de pit bulls - no estado de Virginia. A sentença foi dado pelo juiz Henry E. Hudson, que poderia condenar o quarterback do Atlanta Falcons em até cinco anos. Ao ouvir a sentença, Vick pediu desculpas à sua família e aos membros da corte. "Você precisa pedir desculpas aos milhões de jovens que o tem como exemplo de vida", disse Hudson ao jogador, que concordou: "Sim, senhor..." O jogador de 27 anos também disse à corte que "está disposto a lidar com a situação e aceitar quaisquer conseqüências e responsabilidades por seus atos". Além dos 23 meses na prisão, Vick terá três anos de condicional, ou seja, terá que se reportar a um agente penitenciário, dentro de um cronograma, para provar que não cometerá mais nenhum ato ilegal. Como admitiu culpa em agosto deste ano, Michael Vick poderá deixar a prisão em outubro de 2009. Para tanto, precisa ter um bom comportamento e receber o aval da comissão da penitenciária onde ficará recluso. O dono do Atlanta Falcons, time de Michael Vick, Arthur Blank, disse que Vick passa por um momento difícil, mas necessário. "Este é um momento difícil para a família do Michael e para muitos de nós, incluindo muitos dos nossos jogadores e torcedores que estão emocionalmente envolvidos com o Michael nos últimos anos. Nós sinceramente esperamos que o Michael utilize este tempo para manter o foco para realizar as mudanças necessárias em sua vida, e nós desejamos tudo de bom para ele", disse o presidente da franquia.