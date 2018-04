Astro do beisebol nos EUA admite uso de doping

Aposentado desde 2001, Mark McGwire, um dos astros do beisebol norte-americano, admitiu nesta segunda-feira ter consumido esteroides anabolizantes durante boa parte de sua carreira. Ele, inclusive, revelou que se dopava na histórica temporada de 1998, quando quebrou o recorde de home runs num único campeonato.

"Eu usei esteroides durante a minha carreira e peço desculpas por isso", disse McGwire, que tem 48 anos e assumiu em outubro passado um cargo na comissão técnica do Saint Louis Cardinals, a mesma equipe que defendeu como jogador. Em 1998, ele marcou 70 home runs, batendo o recorde de Roger Maris, que fez 61 em 1961.

McGwire é o segundo grande astro do beisebol norte-americano que admite o uso de doping durante a carreira - Alex Rodrigues, ainda em atividade no New York Yankees, fez o mesmo em fevereiro passado. Outros também foram acusados, com Barry Bonds e Roger Clemens, mas negaram a utilização de substâncias proibidas.

Ao admitir o uso de doping, McGwire disse ter sido um "tolo" por ter feito tal coisa. Mas explicou que tomou os esteroides anabolizantes para poder evitar contusões e poder continuar jogando normalmente. "Fiz isso por motivos de saúde. Não fiz isso para ter mais força ou algo assim", explicou o ex-jogador norte-americano.