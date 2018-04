Astro do beisebol pega 162 jogos de gancho por doping

NOVA YORK - Maior astro do beisebol norte-americano na atualidade, o rebatedor Alex Rodriguez teve sua pena por doping reduzida de 211 para 162 jogos neste sábado, em decisão proferida por Fredric Horowitz, da corte de arbitragem. Assim, o jogador do New York Yankees, uma das equipes mais tradicionais da MLB (Major League Baseball), vai perder toda a temporada regular em 2014.

Rodriguez, que foi três vezes eleito o melhor jogador da liga americana, inicialmente havia sido punido com 211 jogos de suspensão em decisão proferida em 5 de agosto. Ele foi acusado após uma investigação da MLB sobre os trabalhos da clínica Biogenesis of America, que distribuía drogas ilegais no esporte.

A associação de jogadores entendeu que a punição não era justa e recorreu a um árbitro independente. Horowitz realizou 12 audiências entre setembro e novembro e decidiu reduzir a pena, que vai impedir Rodriguez de jogar a temporada que começa em março. Ele, porém, pode participar de partidas de exibição e treinamentos de campo e volta ao time se este se classificar para os playoffs.