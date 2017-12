Astro do beisebol sofre ameaças O recorde de 73 home runs estabelecido por Barry Bonds, do San Francisco Giants, na Liga Americana de Beisebol, poderia ser maior se o atleta não tivesse recebido ameaças de morte. A revelação foi feita na quarta-feira à emissora KNBR, da Califórnia. Ele recebeu a confirmação das ameaças pelo FBI, uma semana antes dos atentados de 11 de setembro, em Nova York e Washington. Antes de receber a notícia, ele fez três home runs em um jogo disputado no Colorado. Depois só fez mais um. Leia mais no Jornal da Tarde