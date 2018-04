Astro marca presença na Suíça O show de Usain Bolt tem de continuar. Cinco dias após o fim do Mundial de Berlim, o jamaicano disputará hoje os 100 m no Meeting de Zurique. Mas afirmou que, cansado, não baterá seu recorde mundial (9s58). A presença de Bolt na Suíça custou US$ 250 mil (R$ 450 mil). Ele viajou para Zurique na 1.ª classe, para esticar as longas pernas (mede 1,93 m) e ganhou dois dias de descanso. Ontem, participou de evento promocional na principal estação de trem da cidade - distribuiu autógrafos e animou o público como DJ.