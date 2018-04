Astro pode ser punido nos EUA após agressão Após discutir com um torcedor há algumas semanas na liga norte-americana, David Beckham (foto) se envolveu em outra polêmica no último fim de semana. Na derrota por 6 a 3 de seu time, o LA Galaxy, para o Dallas, Beckham agarrou o pescoço de Daniel Hernandez, do time rival, durante um bate-boca no campo. O inglês deverá sofrer um processo disciplinar.