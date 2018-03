Astro sul-africano do rúgbi morre após batalha de 6 anos contra doença motora

Faleceu nesta segunda-feira, em Johanesburgo, um dos mais importantes jogadores da história do rúgbi. Campeão mundial em 1995, em casa, o sul-africano Joost van der Westhuizen lutou por seis anos contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença motora, degenerativa, que ataca as células que controlam as atividades musculares. Aos poucos, perdeu a fala e os movimentos.

Van der Westhuizen se aposentou da seleção da África do Sul em 2003 como o maior artilheiro da equipe, tendo anotado 38 tries - quando o jogador carrega a bola até a linha de fundo. Depois, foi superado por Bryan Habana, que tem 66.

Em 1995, ele era um dos destaques da seleção da África do Sul que conquistou de forma histórica e emocionante o título do Mundial, em casa, em final decidida na prorrogação contra a Nova Zelândia. Depois de descobrir que tinha ELA, Van der Westhuizen criou uma organização, a J9 Foundation, que de dedica a auxiliar portadores da doença na África do Sul.