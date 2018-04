Atacante chega após pior ano da carreira

O Milan, inclusive, só resolveu vendê-lo depois de ter esgotado todas as alternativas para tentar reerguer a carreira do atacante. Por dois anos consecutivos, o clube rubro-negro de Milão enviou Pato para ser examinado por uma junta médica nos Estados Unidos a fim de fazê-lo jogar com mais frequência. Não deu certo, como se sabe.

Apesar da conturbada relação que manteve com os integrantes do departamento médico do Milan nos cinco anos em que jogou na Itália, Alexandre Pato evitou criticar o seu ex-clube durante a sua apresentação no Corinthians. O atacante namora Barbara, filha do dono do Milan, Silvio Berlusconi. "As lesões não podem apagar os cinco maravilhosos anos que eu passei na Itália, mas não penso mais no passado. Vivo o presente."

No Corinthians, ele será acompanhado de perto pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti, o mesmo que conseguiu fazer Ronaldo, aos 33 anos, voltar a atuar em alto nível em sua passagem pelo Corinthians, de 2009 a 2011, mesmo depois de ficar mais de um ano sem jogar por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Ontem, no seu primeiro dia de trabalho no novo clube, Pato fez exercícios físicos na academia sob a supervisão de Mazziotti. Como ainda não arrumou uma casa para morar em São Paulo, pelo segundo dia consecutivo ele dormiu no CT. / R. R. e V. M.