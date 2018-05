Atacante de 18 anos marca 2 gols em estreia e salva o Manchester na Liga Europa A torcida do Manchester United tem um novo xodó: Marcus Rashford. O garoto de 18 anos nunca havia atuado profissionalmente e seria reserva no duelo diante do dinamarquês Midtjylland nesta quinta-feira, em Old Trafford. Mas o francês Martial se machucou no aquecimento e o novato foi alçado a titular. Não decepcionou. Marcou duas vezes, virou o jogo e encaminhou uma vitória por 5 a 1, que veio acompanhada da vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Até os 43 do segundo tempo os ingleses temiam tomar um gol e serem eliminados.