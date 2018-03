Atacante Diego treina normalmente na reapresentação do Inter

Um dia depois de vencer pela primeira vez na temporada, 2 a 1 sobre o Brasil de Pelotas na Copa da Primeira Liga, o Internacional se reapresentou nesta quinta-feira no CT do Parque Gigante. O técnico Antonio Carlos comandou um trabalho em campo reduzido e a grande novidade foi a presença de Diego.

O atacante se recuperou de uma pancada na perna direita sofrida na estreia do Campeonato Gaúcho, contra o Veranópolis. Após ser desfalque contra o Brasil de Pelotas, ele mostrou estar bem fisicamente e trabalhou normalmente nesta quinta-feira.

A atividade no campo do CT foi apenas para os jogadores que não atuaram na quarta, enquanto o restante do elenco fez trabalho de regeneração na piscina. Até o próprio Antonio Carlos participou do treino técnico e tático.

Como os titulares não foram a campo, o treinador não deu pistas sobre a equipe que enfrentará o Novo Hamburgo neste sábado, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Gaúcho. Por conta do desgaste neste início de temporada, Antonio Carlos deve poupar alguns jogadores. O lateral Uendel é um dos candidatos a descansar.