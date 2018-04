Atacante Dinei desfalca Palmeiras por 3 meses

O atacante sofreu um choque com Tinga no clássico de domingo e os exames médicos apontaram uma rara lesão. "Foi constatada uma fratura no quadril direito, numa região chamada acetábulo. É uma fratura grave que vai fazer com que ele fique afastado por três meses", explicou o médico Vinícius Martins. "Eu nunca tinha visto uma lesão como essa em um jogador. Ela é comum em acidentes de carro e de moto."

Dinei não será operado, mas terá de ficar em repouso por duas semanas, sem pôr os pés no chão. O clube agora intensifica a busca por um atacante.

Ainda na liderança do Campeonato Paulista, o time volta a campo no sábado, contra o Americana, no Pacaembu. Max Santos, o ex-Pardalzinho, deve ganhar a vaga de Dinei. Valdivia, que ainda não atuou na temporada, pode ser a surpresa.