Ataque não funciona sem Finazzi

A duas rodadas do fim do Brasileiro, em que luta para não cair, o Corinthians se transformou em uma equipe ?viúva? de Finazzi, que pode ficar de fora da reta final do campeonato. Jogadores, comissão técnica e até dirigentes falam em tom de lamentação sobre a possibilidade de não poder contar mais com o autor de 12 gols no Nacional. Finazzi levou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Vasco, dia 28. O jogador, porém, será julgado pelo STJD cinco dias antes desta partida e poderá desfalcar a equipe também diante do Grêmio, na última rodada. Flagrado pelas câmeras durante a partida contra o Goiás, o jogador reclamou depois de receber o cartão amarelo, passou a fazer gestos de roubo e teria chamado o árbitro Alício Pena Júnior de ?vagabundo?. "O Finazzi mostrou uma reação normal para um jogador de futebol, mas agora isso pode tirá-lo do Campeonato", afirma o vice de Futebol Antoine Gebran, explicando que o caso está entregue ao departamento jurídico do clube. O temor pela ausência do ?matador? nessas partidas tem explicação no recente retrospecto da equipe. Nesta curta passagem de Nelsinho Baptista pelo Corinthians, Finazzi é o único atacante que fez gols (5). Além dele, somente os zagueiros Betão, Zelão e Fábio Ferreira balançaram as redes. "O lado ruim desta história é que o Finazzi está em boa fase e vem cumprindo seu papel de artilheiro", diz o zagueiro Betão, três gols com Nelsinho. Os demais atacantes vivem período de ?seca?. No Brasileiro, Dentinho fez seu único gol há quatro meses. Clodoaldo, reserva, não balança as redes desde agosto. E Arce, substituto de Finazzi, passou em branco nos últimos dois meses. O meia-atacante Lulinha, que sequer fez gol pelos profissionais, disse que a equipe terá de reaprender a jogar. "O Finazzi fará falta, mas o Arce é rápido e pode atrapalhar o Vasco." Para Nelsinho, vencer os vascaínos no Pacaembu é fundamental para o time escapar do rebaixamento. O Corinthians é o 16º colocado, com 43 pontos.