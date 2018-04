Até que é bom

Nos estados sem clubes participando da Libertadores, as competições locais não chegam a desestruturar completamente o calendário. Mas, mesmo assim, se o Brasileirão começasse antes, ele poderia ter jogos apenas nos finais de semana, reservando os meios de semana para a Libertadores, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e os amistosos da seleção. Simples, não? Pois há pelo menos 30 anos tentamos ter um calendário com esse bom senso e jamais conseguimos. Falta de inteligência? De boa vontade? De escrúpulos? De tudo isso junto? Provavelmente.

Entre todos os estaduais, o Paulista é o mais interessante. Por uma questão de equilíbrio. Ao contrário dos outros estados, nos quais a diferença de qualidade entre os clubes grandes e pequenos é abissal, em São Paulo as coisas são mais parelhas. É difícil vermos grandes goleadas nos jogos entre grandes e pequenos - e é quase impossível que os primos ricos cheguem ao final da competição sem perder pontos para os primos pobres. Aliás, é muito comum vermos primos pobres chegando à final do torneio ou até levando a taça para casa. Ainda assim, como seria bom um campeonato enxuto e com mais jogos decisivos. Menos times, dois turnos com semifinais e finais: a fórmula de uma competição eletrizante.

Em que pese isso, o Paulistão 2013 tem tudo para empolgar. Em primeiro lugar, porque os quatro grandes do Estado foram campeões no ano passado. O Corinthians, nem preciso comentar. Campeão continental, mundial e estreando um grande reforço - Pato -, a simples presença do clube na competição já é garantia de audiência e bons jogos. Ainda mais se lembrarmos que uma das ambições do Timão é impedir um histórico tetracampeonato estadual do rival Santos, que no ano passado ganhou a Recopa Sul-Americana. O Santos se reforçou bem e, com a chegada de Montillo, suprirá a maior carência do time desde a saída de Ganso: um meia de criação para abastecer Neymar com bons passes.

Falei em Ganso e chego ao São Paulo, que também foi campeão em 2012 - faturou a Sul-Americana - e soube se reforçar para brigar por mais em 2013. O Tricolor tem tudo para voltar aos bons tempos, mas, para isso, dependerá muito do rendimento de seu novo contratado. Por fim, temos o Palmeiras. Também campeão na última temporada, quando ergueu a Copa do Brasil, o Verdão é o clube que mais preocupa. Até aqui, é um dos raros clubes cujo elenco, ao menos no papel, parece pior agora do que no ano passado. Uma boa campanha pode juntar os cacos de um grupo abalado pelo rebaixamento para a Série B. Com tanta coisa em jogo, insisto: o Paulistão até que é bom.