Atenas ainda quer 60 mil voluntários A comissão organizadora dos Jogos Olímpicos de Atenas/2004 ainda precisa de 60 mil voluntários. Inicialmente, os organizadores ficaram animados com as 40 mil inscrições para o evento, mas acabaram admitindo que o número ideal é de 100 mil. "Depois das férias de agosto, o interesse dos candidatos voltou a crescer e no começo de outubro o número de inscrições chegou a 40.455", informaram os organizadores dos Jogos de 2004. Eles afirmam que necessitam ultrapassar as 100 mil inscrições para que sejam selecionados 45 mil voluntários qualificados para ajudar na Olimpíada. O governo grego, temendo a falta da tradição do trabalho voluntário no país, está oferecendo férias pagas, além de 20 dias de folga depois do evento esportivo, para os trabalhadores voluntários que forem selecionados para ajudar durante a Olimpíada.