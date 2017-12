Atenas aprova teste de segurança dos Jogos A polícia grega e o Comitê Organizador da Olimpíada de Atenas avaliaram como um ?sucesso? o teste de segurança para os Jogos, realizado nos últimos três dias. O exercício contou com a participação de quase duas mil pessoas de 20 corpos e serviços diferentes, como bombeiros, exército, marinha, aeronáutica e outros. Além disso, foi acompanhado por 120 observadores da própria Grécia e de países que a auxiliam nessa tarefa, como Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Austrália e Israel. O teste, chamado de ?Blue Odyssey?, foi o 6º realizado até agora para a Olimpíada de Atenas, que acontece na segunda quinzena de agosto. Dessa vez, houve, inclusive, a simulação de um ataque terrorista com armas químicas na estação ferroviária El Pireo. ?Foi um sucesso em todos os pontos observados?, diz o comunicado distribuído pela polícia grega sobre o teste de segurança. ?A Blue Odyssey foi um exercício em grande escala que nos permitiu testar as diferentes possibilidades que podem surgir nos Jogos, principalmente aquelas que mais nos atemorizam?, afirma a presidente do Comitê Organizador da Olimpíada, Gianna Angelopulos-Daskalaki.