Atenas define estádio para o futebol A Federação Internacional de Futebol (Fifa) aceitou nesta segunda-feira jogar, em 2004, a final olímpica do futebol no estádio de Karaiskaki, de apenas 25 mil lugares, que será reformado pelo magnata das telecomunicações Socrates Kokkalis, proprietário do Olympiakos. O futebol terá quatro sedes nos Jogos, nas cidades de Patras, Tessalonica, Volos e Heraklio (Ilha de Creta). Em troca da reforma do estádio, o Olympiakos quer o direito de usar o local para o mando de seus jogos por 30 anos. Issa Hayatou, o dirigente da Fifa responsável pela supervisão do torneio olímpico de futebol, visitou os lugares propostos pelo Comitê Organizador de Atenas (Athoc) e decidiu que o Karaiskaki é a melhor opção. "Se forem mantidas as promessas feitas, não haverá problemas." Hayatou observou que a promessa é de que as obras comecem no dia 10 de janeiro. O dirigente confirmou a preocupação com "o atraso das obras" dizendo que a Fifa fará nova visita ao local em março para acompanhar o ritmo das obras.