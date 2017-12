Atenas está cobrindo o Estádio Olímpico Finalmente o Estádio Olímpico, onde serão realizadas as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Atenas além de várias competições, está sendo coberto. As obras de colocação do teto começaram nesta segunda-feira. O ginásio receberá dois arcos sobre os quais será colocado o teto. Cada um deles terá 300 metros de largura por 72 de altura. O prazo dado pelos especialistas do Comitê Olímpico Internacional para o início das obras era dia 20. Presidente da Comissão de Coordenação do COI, Denis Oswald terá reuniões por três dias para comandar o andamento dos trabalhos, a 95 dias da abertura dos Jogos. Ainda há pendências nas obras que conectarão o centro de Atenas às instalações da costa grega. Outro aspecto a ser estudado pela organização da competição é a segurança, que merecerá atenção especial. Serão revisados os projetos, que prevêem gasto de mais de 1 bilhão e o trabalho de 45 mil agentes de segurança na Grécia, entre policiais civis e militares. As reuniões serão realizadas por causa da explosão de três bombas em Atenas na última quarta-feira, que ocasionou apenas danos materiais.