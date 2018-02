Atenas faz moedas comemorativas Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e o Banco Central da Grécia, apresentaram, nesta segunda-feira, uma coleção especial de moedas de ouro e prata, com imagens de eventos eqüestres, natação, ginástica e levantamento do peso, dentre outros. As moedas serão vendidas. As de ouro (160 mil serão cunhadas) por 100 euros e as de prata (800 mil) por 10 euros.