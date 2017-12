Atenas ficará pronta, garante COI Os dirigentes do Comitê Olímpico Internacional (COI) fizeram nesta quarta-feira um balanço otimista sobre o andamento das obras em Atenas e, pela primeira vez, garantiram que a cidade estará pronta os Jogos Olímpicos, em agosto. ?Não há um só projeto sob risco. Todos serão entregues a tempo. Até mesmo um ensaio geral dos Jogos será possível realizar. Estou muito confiante?, disse o inspetor chefe do COI, Denis Oswald, após a vistoria de três dias encerrada hoje. Durante os ultimos quatro anos, o comitê vinha advertindo os organizadores do Jogos sobre a necessidade de acelerar o ritmo das obras, mas só agora os dirigentes conseguiram eliminar qualquer temor de que algo não estivesse pronto a tempo. ?No passado tivemos dúvidas, mas estou feliz em informar que todas as nossas dúvidas desapareceram?, acrescentou Denis Oswald.