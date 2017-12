Atenas recebe fiscalização do COI A capital grega, Atenas, recebe nesta quarta-feira uma delegação do Comitê Olímpico Internacional (COI), que fará uma avaliação do esforço da cidade para preparar a Olimpíada de 2004. Na última visita, em setembro, o presidente do COI, Jacques Rogge, fez uma séria advertência sobre os atrasos na construção das instalações olímpicas e exigiu um melhor planejamento dos trabalhos. Os organizadores afirmam que problemas ambientais e entraves legais estão retardando as obras.