Atenas terá 150 mil trabalhadores O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Atenas/2004 anunciou nesta sexta-feira que o evento contará aproximadamente com 150 mil trabalhadores remunerados, 40 mil voluntários e ainda 80 mil colaboradores do exterior. A 560 dias da abertura da Olimpíada, Dimantis Nikolau, diretor de Recursos Humanos do Comitê, disse que além das 35 competições esportivas e dos 10.500 atletas também será dada grande importância ao aspecto cultural