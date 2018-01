Atenas terá espaço para cães vadios O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 iniciou a partir desta terça-feira uma campanha para solucionar o problema da superpopulação de cães que vagam pelas ruas da capital grega e, assim, não incomodar turistas e delegações que virão ao país disputar a competição, de 13 a 29 de agosto. A idéia da entidade é doar um terreno de 100 mil metros quadrados, nas proximidades da cidade, para construir um moderno canil com capacidade para mil cachorros. A iniciativa rechaça a alternativa de aplicar a eutanásia nos animais desamparados e também auxilia a política de saúde pública local, além de não criar conflitos com entidades protetoras dos cães. O programa ainda prevê uma campanha de informação e sensibilização da opinião pública para que muitos desses sejam adotados. Voluntários - O comitê anunciou também que terminou a seleção de voluntários para participar dos Jogos. O número, no entanto, foi reduzido em relação às edições anteriores. Para 2004, os organizadores estimam trabalhar com o máximo de 6.300 pessoas contra 6.500 e 7.200, números dos Jogos de Barcelona (1992), Atlanta (1996) e Sydney (2000). ?Vamos recrutar somente o quadro necessário de voluntários?. Até o momento, cerca de 900 voluntários - em sua maioria estudantes - ajudam na preparação. A entidade ainda procurou sossegar integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) ao dizer que não haverá atraso nos preparativos e que algumas construções estão sendo terminadas antes do prazo. ?Os prazos para os projetos estão sob controle?, garantiu o ministro da Cultura da Grécia, Evangelos Venizelos. Os problemas para a coleta de lixo e a acomodação dos membros do COI também estão solucionados. ?A questão dos quartos dos hotéis está resolvida. Reformamos 15 deles e outros 11 estão sendo construídos. E ainda vamos ter navios que vão fornecer outros 6.500 quartos?, explicou.