Atenas/2004 já começou para o Brasil O Comitê Paraolímpico Brasileiro já prepara seus atletas para os Jogos de Atenas/2004. Desde segunda-feira, representantes de 11 modalidades estão fazendo avaliação física no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. É o início do projeto ?Arrancada Rumo à Paraolimpíada de Atenas?. O principal objetivo dos testes é traçar um perfil dos atletas para auxiliar os técnicos durante os treinamentos. Em setembro, haverá uma reavaliação para verificar se houve melhora no potencial de cada um. As primeiras modalidades foram atletismo, halterofilismo e goalball (tipo de futebol com as mãos, entre dois times de três jogadores, praticado por portadores de deficiência visual). Leia mais no Jornal da Tarde