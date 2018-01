Atenas/2004 já tem 47 mil voluntários Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, já receberam a inscrição de 47.168 voluntários para ajudar na realização do evento. A meta é conseguir 60 mil pessoas, sendo que 15 mil delas trabalhariam também na Paraolimpíada que acontecerá na Grécia, logo depois dos Jogos. Dos mais de 47 mil já inscritos, 61,3% são gregos que moram no país, 12 são gregos residentes no exterior e 25% são estrangeiros. E 56% do total são mulheres. A grande maioria (73%) está entre 18 e 34 anos. Os voluntários serão entrevistados pelos organizadores dos Jogos no próximo ano, para que suas funções no evento possam ser designadas.