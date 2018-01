Atentado não afeta Maratona de NY Ainda se restabelecendo do ataque sofrido na semana passada nos prédios do World Trade Center, a cidade de Nova York não fechará suas portas ao esporte e prova disso é a confirmação nesta quarta-feira por parte de seus organizadores da 32ª edição da Maratona de NY, a ser realizada no próximo dia 4 de novembro. A revista norte-americana ?Runners World? fez uma enquete sobre a conveniência de suspender a corrida em respeito às vítimas dos ataque terroristas e constatou que 86,5% dos 3.719 leitores se mostraram favoráveis ao acontecimento da prova, que tem prevista a participação de 30 mil atletas. A competição disputada nas categorias masculina e feminina vai premiar os vencedores com US$ 80 mil.