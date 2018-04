Atentados à saúde

Como, amigo?! Claro, serviriam para a maioria dos times brasileiros. Mas, para não abrir demais o leque - nem há espaço para falar de todos -, por ora concentremo-nos nos dois rivais famosos. Fica a promessa de que, à medida que o campeonato avançar, críticas e elogios se esparramarão de forma democrática.

A dupla merece atenção pela expectativa que criou. O Palmeiras virou sensação pelas duas dezenas de atletas que desembarcaram na Turiaçu (ops, rua Palestra Itália) desde o início do ano. Parecia uma reunião de astros; pelo jeito sobram cometinhas (que aparecem e somem num piscar d'olhos). O Corinthians foi incensado como a sinfônica de Berlim e ultimamente se comporta como bandinha de coreto.

Ambos deram nos nervos dos torcedores no fim de semana. Logo pela manhã, 38 mil palmeirenses foram ao novo estádio na expectativa de que, enfim, a equipe deles desencalhava e vencesse a primeira. Não só não veio a vitória, como amargou a primeira derrota na Série A, após dois empates angustiantes nas rodadas iniciais. O 1 a 0 para o Goiás foi um castigo merecido.

O Palmeiras foi sonolento, irritante, deu a falsa impressão de jogar bem por passar grande parte do tempo com a bola nos pés. A tal "posse de bola", aspecto destacado pelos adoradores de estatísticas e que muitas vezes mascara a falta de criatividade. Não adianta nada tocar pra cá e pra lá sem saber o que fazer. O goleiro Renan, a rigor, fez uma defesa mais complicada.

O Palmeiras comporta-se como um amontoado, e não cola mais a alegação de que "está em formação". Com mais de quatro meses de temporada, e com tanta gente que chegou, no mínimo era para ter padrão. Independentemente de baixas, de erros de arbitragem, de desempenho dos adversários. Não há harmonia entre os setores, tem muita gente a dever futebol (Valdivia é um deles), Oswaldo de Oliveira demora a definir-se ou insiste em escolhas equivocadas, como optar por Leandro Pereira e deixar Cristaldo no banco.

O Corinthians vive situação semelhante, mascarada pelo fato de ocupar a parte de cima da classificação. O clássico com o Fluminense foi um horror, festival de erros, e o 0 a 0 veio a calhar. O grupo que empolgou torcida e críticos ainda em janeiro - teve quem afirmou que não devia nada a Barcelona, Real ou Bayern - desaprendeu, murchou, perdeu o encanto, não assusta mais ninguém. Não surpreende.

Tite está com um abacaxi nas mãos. Começa por Emerson e Guerrero. Os dois são cartas fora do baralho e, na ausência de alternativas, frequentam a escalação e não auxiliam. Sheik entrou no segundo tempo, no Maracanã, e mal se percebeu que estava em campo. Guerrero se destacou ao perder gol feito e ao ser procurado para dar entrevistas e falar do futuro.

Pra que colocá-los na equipe? Melhor seria trabalhar novas formações desde já, pavimentar o caminho com outras peças. Preocupante ver a anemia ofensiva, a ausência de jogadas ensaiadas, a mesmice. A sensação de desmoronamento do grupo incomoda. É preciso reagir logo.

Freio. O Santos não foi muito diferente de Corinthians e Palmeiras. (Raros os que salvam...) Bastou Robinho e Lucas Lima, termômetros do time, jogarem abaixo do normal para que o restante sentisse o baque, na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, ontem, na Arena Condá.

Os intocáveis. Quase esquecia: os árbitros estão insuportáveis e distribuem amarelos com generosidade. São dezenas, e em maioria por reclamação. Se muitos tinham tendência para agir como deuses supremos, agora então se comportam com autoritarismo explícito. Com o aval da CBF. Tema para conversa adiante.