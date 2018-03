Athina é 2ª em prova de hipismo em SP A bilionária Athina Onassis ficou em segunda lugar na prova da categoria Júnior, obstáculo de 1,30 metro, do Campeonato Brasileiro de Salto, nesta quinta-feira, em São Paulo. Namorada do cavaleiro brasileiro Alvaro Affonso de Miranda Neto, ela ficou atrás apenas de Adolpho de Oliveira Franco. A competição prossegue nesta sexta, no Clube Hípico de Santo Amaro.