Athina e Doda vão mal no 1º dia A amazona Athina Onassis, de 20 anos, atraiu todos os flashes no primeiro dia do Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO-W), que acontece até domingo, na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que a milionária grega, neta do armador Aristóteles Onassis e namorada do cavaleiro brasileiro Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, competiu na cidade. Athina e Doda não conseguiram uma boa classificação nesse primeiro dia de competição. Os dois não derrubaram nenhum obstáculo, mas perderam um ponto por ter completado o circuito acima do tempo. Depois da prova, que faz parte das classificatórias para a copa do mundo, Doda explicou o baixo desempenho do casal. Segundo ele, os dois não puderam competir com seus cavalos principais. O de Athina amanheceu com a pata inchada e o de Doda ainda está fora de forma depois de se recuperar de uma contusão. ?Eu orientei Athina a não correr muito hoje e colocar como prioridade o mini grande prêmio, que será no sábado?, disse ele, acrescentando que também irá priorizar o Grande Prêmio, que conta pontos para a final da Copa do Mundo na Malásia, no ano que vem. Doda é um dos favoritos, juntamente com Pedro Paulo Lacerda, Cesar Almeida, Fabio Leivas e Geraldo Gomes. ?Vai ser bastante concorrido, mas tenho bastante sorte aqui?, afirmou ele, que já venceu a mesma competição em 1996 e em 2003. Doda competiu com Kirfa de Kreisker e sua noiva, Athina, montou Icamboy St. Hubert. O vencedor da prova de abertura desta quinta-feira foi o carioca Luciano Blessmann, com zero pontos perdidos no percurso e o melhor tempo, de 58,60s. Outro destaque do concurso foi o argentino Martin Dopazo, com El Capricho Olívia, que ficou em terceiro, também sem faltas, atrás apenas de André Miranda, com Salamandra Grimaldi. Nos quatro dias de competição serão distribuídos US$ 50 mil em prêmios e terá provas nas categorias internacional, nacional e amador. Outro destaque da competição este ano será a Copa das Nações, que acontece hoje, a partir das 17h, com a participação das equipes da França, Argentina, Paraguai, Equador, Venezuela e Brasil. Apesar de não ter sido convocado, Doda elogiou a equipe brasileira, que classificou como uma das favoritas. E disse só não apostar na vitória porque desconhece o nível das equipes adversárias. Hípica-SP: Entre os dias 8 e 9 de outubro, o Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, vai sediar o FEI World Dressage Challenge 2005. O concurso é considerado um dos principais da modalidade no contexto mundial. O evento será aberto ao público e o clube fica no Bairro de Santo Amaro, à Rua Visconde de Taunay, 508.