Athina Onassis cai e égua precisa ser sacrificada

O ano de 2014 não está sendo bom, pelo menos no campo esportivo, para o casal Doda e Athina Onassis. Se o brasileiro sofreu uma queda inédita nos Jogos Mundiais Equestres, sendo jogado para longe pelo animal, a bilionária grega caiu junto com AD Camille Z, sua principal montaria, em um evento na quinta-feira, e a égua precisou ser sacrificada.

Athina, que organizou diversos eventos no Brasil nos últimos anos, participava de um evento em Genebra quando a égua belga de 11 anos falhou diante de um obstáculo e foi ao chão. De acordo com Alain Kuffer, veterinário que atendeu Camille Z, o acidente quebrou em diversas partes os ossos superiores de uma das patas do animal.

A égua precisou ser retirada por um guindaste, já que não conseguia se locomover em três patas, e tinha restritas chances de voltar a se locomover. Por isso, os proprietários (Doda e Athina) optaram pelo sacrifício de Camille Z.

O incidente pode ter impacto direto para o Brasil nos Jogos do Rio/2016. Afinal, Marlon Zanotelli foi o melhor cavaleiro do País no Mundial da Normandia, este ano, montando AD Clouwni. O cavalo foi recentemente comprado por Athina (o AD significa Athina e Doda) e já existia a expectativa que Clouwni se tornasse a sua montaria por uma vaga na Olimpíada.