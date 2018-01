Athina Onassis compete pela 1ª vez no País Desde fevereiro morando no Brasil com o namorado Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Athina Onassis Roussel, 18 anos, herdeira dos US$ 3 bilhões do armador grego Aristóteles Onassis competiu hoje pela primeira vez no País, na Copa São Paulo de Hipismo, na Sociedade Hípica Paulista, que vai até domingo. Graças ao forte esquema de segurança, com 15 pessoas espalhadas no local, Athina circulou à vontade. Para a competição, trouxe da Bélgica cinco cavalos, todos da raça sela francesa. Montando "Nina III" e "Icamboy Hubert" na primeira prova da competição, série 1,30 metro ela terminou o dia em sétimo lugar na categoria júnior (até 18 anos). Há seis meses sem competir Athina cometeu duas faltas no primeiro percurso realizado com "Nina III". No segundo, montando "Icamboy Hubert" ela cometeu apenas uma, mas em ambos os percursos ela ultrapassou o tempo limite do percurso de 60 segundos. "Ela foi muito bem em sua primeira competição aqui. Fez uma pista muito boa", elogiou Doda que fez o papel de assessor, uma vez que Athina é avessa à entrevista. Na véspera da competição ela estava preocupada com a reação dos fãs e assédio da imprensa. Hoje, porém, parecia à vontade. "Pensei que ela fosse se desconcentrar, mas provou que está madura." Doda desmentiu a notícia de que Athina pode saltar pela equipe grega nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004. "Apesar de ter o passaporte grego ela é francesa. Ela quer uma vaga na equipe francesa." A meta de sua namorada é de ganhar mais experiência e participar de grandes prêmios no Brasil. "Como terminou a escola ela tem mais tempo para se dedicar aos cavalos", disse o cavaleiro. Doda que já garantiu vaga para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em agosto aproveitou a prova de 1,30 m para treinar dois cavalos de Athina: "Audi Baeken Platiere" e "Audi Ievgueni". Amanhã, serão definidas as últimas três vagas das cinco para o Pan da prova com obstáculos de 1,50 m. Além de Doda, Bernardo Resende Alves também assegurou a vaga com "Fort de Neuville", pela vitória na Copa do Rei, em Madri.